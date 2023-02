1:0 Niederlage in Wolfsburg – EisbÃ¤ren Headcoach Serge Aubin: „Die UnterstÃ¼tzung unserer Fans war herausragendâ€œ

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen am 54. Spieltag der PENNY DEL eine Niederlage hinnehmen. Die Berliner unterlagen am Sonntagnachmittag bei den Grizzlys...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen am 54. Spieltag der PENNY DEL eine Niederlage hinnehmen.

Die Berliner unterlagen am Sonntagnachmittag bei den Grizzlys Wolfsburg in einer umkämpften Partie knapp mit 0:1. Der Hauptstadtclub wurde von rund 1.000 Eisbären-Fans unterstützt, die die Reise nach Wolfsburg auf sich genommen hatten. Den entscheidenden Treffer des Spiels erzielte Wolfsburgs Gerrit Fauser (2.) bereits in der zweiten Spielminute.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihre nächste Partie am Freitag, den 24. Februar. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Adler Mannheim. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin, Cheftrainer „Es war ein hartes Spiel. Wir haben ein frühes Gegentor bekommen. Wolfsburg hat uns zu einigen Fehlern gezwungen. Wir hatten unsere Möglichkeiten, vor allem im Powerplay. Diese haben wir leider nicht nutzen können. Um ein Spiel zu gewinnen, muss man aber Treffer erzielen. Tobias Ancicka hat heute sehr gut gehalten. Die Unterstützung unserer Fans war herausragend.“

Frank Hördler, Manschaftskapitän: Es ist natürlich frustrierend. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert. Vor allem Tobias Ancicka hat heute super gehalten. Wir haben uns auch einige Chancen herausgespielt, aus denen wir leider kein Kaptal schlagen konnten. Vielen Dank an unsere Fans. Die Stimmung in der Halle war super. Wir werden weiterkämpfen.“

Endergebnis

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Aufstellungen

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier (Albrecht) – Zajac, Krupp; Murray, Möser; Mass, Bittner; Klos – Mingoia, Jeffrey, Machacek; Archibald, Morley, Braun; Fauser, Beaudin, Schinko; Lorito, Pfohl, Dumont – Trainer: Mike Stewart

Eisbären Berlin: Ancicka (Quapp) – Bettahar, Ellis (A); Melchiori, Mik; F. Hördler (C), Müller; Nijenhuis – Noebels, Pföderl, Clark; Veilleux, Boychuk, Fiore; Heim, Regin, Grenier; White, Wiederer (A), Mauer – Trainer: Serge Aubin

Tore: 1:0 – 01:06 – Fauser (Schinko, Beaudin) – EQ

Strafen

Grizzlys Wolfsburg: 6 (4, 0, 2) Minuten

Eisbären Berlin: 4 (2, 2, 0) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, Sean MacFarlane (Marcus Höfer, Nikolaj Ponomarjow)

Zuschauer 4.503

4627 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München