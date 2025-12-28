10. Heimsieg und ein zufriedener Coach Aubin: Eisbären haben gegen Nürnberg „ein fast komplettes Spiel abgeliefert“

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können den zehnten Heimsieg in der laufenden Saison der PENNY DEL verbuchen.

Die Berliner setzten sich am Sonntagabend in ihrer letzten Heimpartie des Kalenderjahres 2025 mit 5:2 gegen die Nürnberg Ice Tigers durch. Im Rahmen der Partie wurde Marco Nowak, der seine Karriere verletzungsbedingt beenden musste, offiziell verabschiedet.

Der Hauptstadtclub startete gut in die Partie, erspielte sich mehrere gute Abschlussmöglichkeiten und agierte in der Defensive aufmerksam. So brachte Les Lancaster (4.) die Gastgeber in der Anfangsphase mit seinem ersten Treffer im Eisbären-Trikot in Führung. Liam Kirk (7./PP1) baute diesen Vorsprung dann im ersten Berliner Powerplay weiter aus.

Im Mitteldrittel blieben die Eisbären das tonangebende Team und Freddy Tiffels (23.) sowie Jean-Sébastien Dea (35.) erhöhten auf 4:0. In der Folge kamen die Franken durch Evan Barratt (37./PP1) in Überzahl zum ersten Treffer.

Auch im Schlussabschnitt ließen die Berliner nichts mehr anbrennen. Nachdem erneut Kirk (45.) für die Gastgeber erhöhte, war Nürnbergs Greg Meireles (55.) noch einmal erfolgreich. Es blieb aber beim 5:2-Heimsieg der Eisbären.

Die Eisbären Berlin bestreiten im Kalenderjahr 2025 noch eine Partie in der PENNY DEL. Am Dienstag, den 30. Dezember ist der Hauptstadtclub zu Gast bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es fühlt sich gut an, wieder auf der Siegerstraße zu sein. Wir sind heute als Einheit aufgetreten, haben uns gut bewegt und gute Spielzüge zur richtigen Zeit aufgezogen. Wir haben Nürnberg wenig Zeit und Raum gelassen. Zudem standen wir in der Defensive gut. Unser Powerplay hat gut funktioniert und auch das Penalty Killing war gut. Wir haben ein fast komplettes Spiel abgeliefert. Darauf können wir hoffentlich aufbauen.“

Korbinian Geibel (Verteidiger Eisbären Berlin): „Es fühlt sich gut an, wieder gewonnen zu haben. Wir sind heute über 60 Minuten souverän aufgetreten. Darauf wollen wir am Dienstag gegen Bremerhaven aufbauen und auch dort eine starke Partie über die gesamte Spieldauer abliefern.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Niemeläinen, Reinke; Geibel, Mik (A); Smith, Lancaster; Panocha – Tiffels (A), Kirk, Pföderl; Noebels, Byron, Dea; Hördler, Vikingstad, Veilleux (C); Leden, Eder, Bergmann – Trainer: Serge Aubin

Nürnberg Ice Tigers: Treutle (Fitzpatrick) – Karrer, Haiskanen; M. Weber, Headrick; Akdag, J. Weber – Murray, Maier, Barratt; Gerard, Dove-McFalls, Meireles; Heigl, Kechter, Eham; Alanov – Trainer: Mitch O‘Keefe

Tore

1:0 – 03:52 – Lancaster (Tiffels, Kirk) – EQ

2:0 – 06:32 – Kirk (Pföderl, Reinke) – PP1

3:0 – 22:44 – Tiffels (Pföderl) – EQ

4:0- 34:27 – Dea (Byron, Bergmann) – EQ

4:1 – 36:17 – Barratt (Headrick, Gerard) – PP1

5:1 – 44:40 – Kirk (Pföderl, Tiffels) – EQ

5:2 – 54:24 – Meireles (Gerard, Maier) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 15 (9, 4, 2) Minuten – Nürnberg Ice Tigers: 15 (9, 4, 2) Minuten

Schiedsrichter Marian Rohatsch, Daniel Todam (Maksim Cepik, Marcus Höfer)

Zuschauer 14.200

