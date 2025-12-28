Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Eisbären Berlin 10. Heimsieg und ein zufriedener Coach Aubin: Eisbären haben gegen Nürnberg „ein fast komplettes Spiel abgeliefert“
Eisbären BerlinNürnberg Ice Tigers

10. Heimsieg und ein zufriedener Coach Aubin: Eisbären haben gegen Nürnberg „ein fast komplettes Spiel abgeliefert“

28. Dezember 20252 Mins read54
Share
Linienrichter Marcus Höfer und Linienrichter Maksim Cepik versuchen die Auseinandersetzung zwischen Marcus Weber von den Nürnberg Ice Tigers und Lean Bergmann von den Eisbären Berlin zu stoppen - © Marco Leipold / City-Press
Share

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können den zehnten Heimsieg in der laufenden Saison der PENNY DEL verbuchen.

Die Berliner setzten sich am Sonntagabend in ihrer letzten Heimpartie des Kalenderjahres 2025 mit 5:2 gegen die Nürnberg Ice Tigers durch. Im Rahmen der Partie wurde Marco Nowak, der seine Karriere verletzungsbedingt beenden musste, offiziell verabschiedet.

Der Hauptstadtclub startete gut in die Partie, erspielte sich mehrere gute Abschlussmöglichkeiten und agierte in der Defensive aufmerksam. So brachte Les Lancaster (4.) die Gastgeber in der Anfangsphase mit seinem ersten Treffer im Eisbären-Trikot in Führung. Liam Kirk (7./PP1) baute diesen Vorsprung dann im ersten Berliner Powerplay weiter aus.

Im Mitteldrittel blieben die Eisbären das tonangebende Team und Freddy Tiffels (23.) sowie Jean-Sébastien Dea (35.) erhöhten auf 4:0. In der Folge kamen die Franken durch Evan Barratt (37./PP1) in Überzahl zum ersten Treffer.

Auch im Schlussabschnitt ließen die Berliner nichts mehr anbrennen. Nachdem erneut Kirk (45.) für die Gastgeber erhöhte, war Nürnbergs Greg Meireles (55.) noch einmal erfolgreich. Es blieb aber beim 5:2-Heimsieg der Eisbären.

Die Eisbären Berlin bestreiten im Kalenderjahr 2025 noch eine Partie in der PENNY DEL. Am Dienstag, den 30. Dezember ist der Hauptstadtclub zu Gast bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es fühlt sich gut an, wieder auf der Siegerstraße zu sein. Wir sind heute als Einheit aufgetreten, haben uns gut bewegt und gute Spielzüge zur richtigen Zeit aufgezogen. Wir haben Nürnberg wenig Zeit und Raum gelassen. Zudem standen wir in der Defensive gut. Unser Powerplay hat gut funktioniert und auch das Penalty Killing war gut. Wir haben ein fast komplettes Spiel abgeliefert. Darauf können wir hoffentlich aufbauen.“

Korbinian Geibel (Verteidiger Eisbären Berlin): „Es fühlt sich gut an, wieder gewonnen zu haben. Wir sind heute über 60 Minuten souverän aufgetreten. Darauf wollen wir am Dienstag gegen Bremerhaven aufbauen und auch dort eine starke Partie über die gesamte Spieldauer abliefern.“

Endergebnis
Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Aufstellungen
Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Niemeläinen, Reinke; Geibel, Mik (A); Smith, Lancaster; Panocha – Tiffels (A), Kirk, Pföderl; Noebels, Byron, Dea; Hördler, Vikingstad, Veilleux (C); Leden, Eder, Bergmann – Trainer: Serge Aubin
Nürnberg Ice Tigers: Treutle (Fitzpatrick) – Karrer, Haiskanen; M. Weber, Headrick; Akdag, J. Weber – Murray, Maier, Barratt; Gerard, Dove-McFalls, Meireles; Heigl, Kechter, Eham; Alanov – Trainer: Mitch O‘Keefe

Tore
1:0 – 03:52 – Lancaster (Tiffels, Kirk) – EQ
2:0 – 06:32 – Kirk (Pföderl, Reinke) – PP1
3:0 – 22:44 – Tiffels (Pföderl) – EQ
4:0- 34:27 – Dea (Byron, Bergmann) – EQ
4:1 – 36:17 – Barratt (Headrick, Gerard) – PP1
5:1 – 44:40 – Kirk (Pföderl, Tiffels) – EQ
5:2 – 54:24 – Meireles (Gerard, Maier) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 15 (9, 4, 2) Minuten – Nürnberg Ice Tigers: 15 (9, 4, 2) Minuten
Schiedsrichter Marian Rohatsch, Daniel Todam (Maksim Cepik, Marcus Höfer)
Zuschauer 14.200

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

1005
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Drei Punkte an der Elbe – Schnörkellose Münchener gewinnen bei offensiv zu harmlosen Eislöwen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Eisbären BerlinGrizzlys Wolfsburg

Meistercoach Aubin: „Müssen uns jetzt sammeln und uns geschlossen als Team aus der aktuellen Situation raus arbeiten“ – Eisbären verlieren gegen Wolfsburg mit 1:2

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich am 32. Spieltag der...

By27. Dezember 2025
! +Nürnberg Ice TigersStraubing Tigers

Straubings Coach Woodcroft sieht einen Charaktersieg seiner Tigers in Nürnberg

Nürnberg (STM) Die Straubing Gegner sind alles andere als der Lieblingsgegner der...

By27. Dezember 2025
! +Eisbären Berlin

Zwei Spiele Sperre für Berlins Jonas Müller

Neuss. (DEL) Jonas Müller von den Eisbären Berlin wurde vom Disziplinarausschuss der...

By24. Dezember 2025
Adler MannheimEisbären Berlin

Freddy Tiffels: „Vor den Gegentoren haben wir die Zweikämpfe verloren“ – Eisbären verlieren in Mannheim mit 5:8

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich im letzten Spiel vor...

By23. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten