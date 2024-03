1:0 fÃ¼r die Ice Aliens in der Serie!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Ein 5:3- Erfolg gegen die Eisadler Dortmund führt zur 1:0- Serienführung für die Ice Aliens im Best-of-five Finale der Regionalliga...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Ein 5:3- Erfolg gegen die Eisadler Dortmund führt zur 1:0- Serienführung für die Ice Aliens im Best-of-five Finale der Regionalliga NRW.

Die Partie stand unter der sicheren Leitung der Unparteiischen Christian Perlitz und Patrick Steven.

Im ersten Drittel hatten die Eisadler leichte Vorteile, doch die Aliens-Abwehr stand gut. Bei vier gegen vier gelang Florian Spelleken in der 19. Minute das 1:0 für die Ice Aliens, doch nur 30 Sekunden später in Minute 20 der Ausgleich zum 1:1 durch Brayden Dale. Im zweiten Drittel waren die Ratinger bärenstark. Tim Brazda wurde sträflich vor dem Tor der Dortmunder alleine gelassen und markierte das 2:1 in der 22. Minute. Malte Hodi erhöhte in doppelter Überzahl auf 3:1 in der 28. Minute und in der 36. Minute war es erneut Tim Brazda, der vor 1130 Zuschauern, davon ca. 150 aus Dortmund, auf 4:1 stellen konnte. So ging es erneut in die Kabinen.

Im letzten Drittel liessen die Eisadler zunächst eine Überzahl ungenutzt und liefen dann in einen Konter, den Stefan Traut eiskalt nach genau 44 Minuten zum 5:1 versenkte. Doch eine erneute Strafe gegen Ratingen brachte das 5:2 für Dortmund durch Martin Benes 52 Sekunden später. Nun verteidigten die Ratinger die Angriffe der Gäste vehement, alle Versuche konnten bis kurz vor dem Ende erfolgreich gestoppt werden. Erst 34 Sekunden vor dem Ende kamen die Eisadler nach Herausnahme ihres Torwartes durch Brayden Dale noch zu einem Treffer, welcher den Endstand von 5:3 für die Ice Aliens bedeutete.

Es geht heute schon weiter um 19:00 Uhr in Dortmund mit Spiel 2. Spiel 3 am Sandbach steigt am Freitag, den 22.03.2024, um 20:00 Uhr.