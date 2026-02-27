1. Viertelfinale, ERC Sonthofen: â€žWÃ¼nschen uns am Sonntag ein volles und lautes Stadionâ€œ

Sonthofen. (PM ERC) Die erste HÃ¼rde Achtelfinale hat der ERC locker genommen: Einem souverÃ¤nen 4:0 in Sonthofen folgte ein enges, aber am Ende verdientes 5:3 in Bayreuth. Gegen wen die Sonthofer am Sonntag um 18 Uhr im heimischen Eisstadion antreten, entscheidet sich am Freitag. Zum Viertelfinalauftakt haben wir mit den Trainern Helmut Wahl und Vladimir Kames Ã¼ber die Baustellen im Team, die mÃ¶glichen Gegner und den Faktor Fans gesprochen.

Das Wichtigste zuerst: Der ERC Sonthofen ist zum Auftakt in die Playoffs seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat im Achtelfinale die zwei nÃ¶tigen Siege gegen den Tabellenachten der Parallelgruppe Bayreuth ohne Extrarunde eingefahren. Wie zufrieden seid ihr mit den Auftritten?

Helmut Wahl: Wir stehen im Viertelfinale und haben diesen Schritt in zwei Spielen geschafft. Wir sind insgesamt sehr zufrieden, denn: Bayreuth war fÃ¼r uns vorher ein relativ unbeschriebenes Blatt, aber wir haben gesehen, dass der Gegner QualitÃ¤t hatte. Am Ende hat unsere gute Mannschaftsleistung den Ausschlag gegeben.

Was hat eurer Meinung nach gut geklappt?

Vladimir Kames: Ãœber weite Strecken hatten wir die Partien im Griff und haben uns Ã¼ber einen kontrollierten Spielaufbau viele Chancen kreiert. Und diese Einschussgelegenheiten muss man sich ja auch erst einmal herausspielen. Schlecht wÃ¤re es, wenn wir sie nicht hÃ¤tten. AuÃŸerdem haben wir sehenswerte Treffer erzielt. Und: Unser Unterzahlspiel funktioniert aktuell sehr gut.

Wo hapert es?

Helmut Wahl: Mit dem Ãœberzahlspiel waren wir bislang nicht zufrieden. Die Scheibe lief noch nicht flÃ¼ssig, so musste der Gegner sich in Unterzahl zu wenig bewegen, was wiederum dazu gefÃ¼hrt hat, dass wir nicht die RÃ¤ume hatten, um abzuschlieÃŸen. Auch an unserem KÃ¶rperspiel und der Bereitschaft, um jede Scheibe zu kÃ¤mpfen, feilen wir noch.

Im Training werdet ihr dann genau darauf den Fokus legenâ€¦

Vladimir Kames: Ganz genau. Wir haben an unserem Powerplay gearbeitet und dafÃ¼r unsere Reihen umgestellt. Hinzu kommt, dass wir in Drucksituationen bei einer cleveren Puckbehandlung bleiben mÃ¶chten, heiÃŸt also: smart spielen.

Helmut Wahl: Und nicht zu vergessen: Wir mÃ¶chten uns unsere gute Laune bewahren.

Vladimir Kames: Helmut hat absolut recht, das ist am Ende das Wichtigste. (beide lachen)

Am Sonntag warten im Viertelfinal-Heimspiel entweder Trostberg oder Pfronten auf euch. Wo seht ihr die StÃ¤rken bei den Teams?

Vladimir Kames: Wir kennen Pfronten natÃ¼rlich sehr gut und wissen um ihre QualitÃ¤ten. Gerade wenn sie gegen uns spielen, agieren sie noch schneller, noch hÃ¤rter. Sie leben von ihrem kÃ¶rperbetonten Spiel und gehen zielstrebig in Richtung Tor.

Und Trostberg?

Helmut Wahl: Trostberg ist ein unangenehmer Gegner, weil sie einen Ã¼ber Jahre gewachsenen Kader haben. Das Team sucht die schnellen AbschlÃ¼sse und ihre Special Teams, also Powerplay und Unterzahl, funktionieren gut. Sie haben kampfstarke und gute Jungs im Lineup wie Wayne Grapentine, Petr Dvorak oder Michal Zak.

Wie sehr wÃ¼rdet ihr euch auf ein Derby gegen Pfronten mit voller HÃ¼tte freuen?

Vladimir Kames: Derbys sind immer etwas ganz Besonderes, weil die Eisstadien noch voller sind. Wir erleben Emotionen auf und neben dem Eis. Wir haben unglaublich viele und treue Fans, und zu wissen, dass sie hinter uns stehen, pusht uns ungemein. Je mehr Zuschauer ins Stadion kommen desto motivierter sind wir, unser bestes Hockey zu zeigen.

Das Eisstadion Hindelanger StraÃŸe kann also am Sonntag wieder ein wichtiger Faktor sein?Â

Helmut Wahl: Das ist unsere HeimstÃ¤tte und das Zuhause unserer Fans. Wie wichtig das Eisstadion ist, zeigt, dass wir bislang alle Heimspiele gewonnen haben. Ganz gleich, ob unser Gegner am Sontag Trostberg oder Pfronten heiÃŸt: Wir wÃ¼nschen uns ein volles und vor allem lautes Stadion. Wir wollen die GesÃ¤nge und Trommeln unserer Fans hÃ¶ren â€“ das treibt uns Coaches und die Jungs voran.