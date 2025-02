1. Playoff-Achtelfinale, ERC Sonthofen â€“ EHC Bad Aibling: ERC fertigt Bad Aibling mit 9:1 ab und hat ersten Matchball

Sonthofen. (PM ERC) Mit einem souveränen und zu keiner Zeit gefährdeten Sieg startet Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen ins Playoff-Achtelfinale.

Am Ende gewinnt der ERC mit 9:1 (2:0, 4:0, 3:1) gegen den EHC Bad Aibling. Damit geht die Mannschaft von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames in der Best-of-Three-Serie mit 1:0 in Führung. Schon am Freitag in Bad Aibling können die Sonthofer den Einzug ins Viertelfinale klar machen. Mann des Abends war Dan Przybyla, der vier Treffer erzielte. Kapitän Marc Sill feierte sein 600. Spiel im Dress des ERC und wurde geehrt.

It’s finally Playoff time an der Hindelanger! Die Gastgeber starteten mit dem erfahrenen Fabian Schütze zwischen den Pfosten, und der ERC fing sich gleich in der ersten Minute eine Strafe, als Ondrej Havlicek für zwei Minuten in die Kühlbox wanderte. Die beste Chance zur Führung aber hatten die in Unterzahl agierenden Sonthofer, Bad Aiblings Keeper Rudolf Schmidt wehrte den Angriff in letzter Sekunde ab. In einen geordneten Spielfluss kamen die Sonthofer in der Anfangsphase noch nicht, denn in der 5. Minute musste mit Roman Zwicker der nächste Schwarz-Gelbe auf die Strafbank. Doch auch das zweite Unterzahlspiel überstanden sie schadlos.

Als die Sonthofer vollzählig waren, zeigten sie gleich ihren Spielwitz: Auf Vorlage von Aaron Grillinger und einem feinen Zuspiel von Ondrej Havlicek musste Matyas Stransky in der 9. Minute den Puck aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken – 1:0! Der Führungstreffer gab den Gastgebern sichtlich Rückenwind: Allein Dan Przybyla verbuchte zwei beste Einschussmöglichkeiten. Und auch die Gäste kamen mitunter gefährlich vors Gehäuse von Fabian Schütze. Kurz vor der Drittelpause stellte Sonthofens Keeper den knapp 1000 Zuschauern seine ganze Klasse unter Beweis: Bad Aiblings Nicolas Vogel aber scheiterte in der 18. Minute bei einem Penalty. 34 Sekunden vor der Pausensirene durfte Dan Przybyla dann aber doch noch jubeln: Mit Tempo zog der Goalgetter über die rechte Seite vors Tor und ließ dem Gästekeeper mit einem Rückhandschuss nicht den Hauch einer Chance (Assist: Jonas Gotzler, Nicolas Neuber).

Im Mittelabschnitt knüpften die Sonthofer dort an, wo sie kurz vor der Pausensirene aufgehört hatten: mit dem nächsten Tor. Auf Vorlage von Denis Adebahr und Roman Zwicker fasste sich Verteidiger Nicolas Neuber von der blauen Linie ein Herz und traf mit einem satten Handgelenkschuss zum 3:0 in den Winkel (23. Minute). Und in der 29. Minute durften die Fans der Schwarz-Gelben abermals jubeln: Wieder war es Dan Pryzybla, der auf Zuspiel von Jochen Hartmann mit seinem zweiten Treffer des Abends das 4:0 markierte. Kurios: Der Tscheche gab sich die Vorlage zu diesem Tor selbst, als er den von der Bande zurückprallenden Puck aufnahm und unter die Latte versenkte.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und ließen den Gästen wenig Raum zur Entfaltung. Und wenn Bad Aibling ins gegnerische Drittel kam, stand Ruhepol Fabian Schütze im Weg. In der 35. Minute zahlte sich dann endlich auch mal ein Überzahlspiel des ERC aus: Fabian Schütze passte zu Filip Krzak, und der bediente über die linke Angriffsseite Matyas Stransky. Die Nummer 88 zündete den Turbo und verlud Bad Aiblings Keeper zum 5:0. Und das 6:0 sollte nicht lange auf sich warten lassen: Wieder zog Dan Przybyla mit Tempo ins Gästedrittel, wieder brachte er den Puck mit der Rückhand vorbei am Goalie zum 6:0. Damit schnürte der junge Tscheche in der 38. Minute seinen Dreierpack (Assists: Vladimir Kames, Filip Krzak).

Genau wie im Mittelabschnitt auch, markierten die Gastgeber im Schlussdrittel früh den nächsten Treffer: In der 43. Minute erhöhte Chad Frost auf Zuspiel von Denis Adebahr und Nicolas Neuber auf 7:0 – nun wurde es deutlich für die Gäste aus dem Landkreis Rosenheim, die der spielerischen und läuferischen Übermacht der Oberallgäuer nicht mehr viel entgegenzusetzen hatten. Die Jungs in den schwarz-gelben Trikots kombinierten sich vor den Bad Aiblinger Kasten und schraubten das Ergebnis noch weiter nach oben. Das 8:0 fiel dann in der 53. Minute durch Vladimir Kames. In Überzahl bediente Dan Przybyla erst Ondrej Havlicek, der den Puck zu Kames weiterleitete. Der Spielertrainer drosch das Spielgerät in die Maschen.

Einer aber hatte noch nicht genug: Dan Przybyla schnappte sich in eigener Unterzahl den Puck, lief allen Bad Aiblingern davon und schob die Scheibe eiskalt an Rudolf Schmidt vorbei zum 9:0. Wenige Sekunden später durften dann auch die Gäste jubeln, als Patrick Fritz das 1:9 schoss und ERC-Keeper Fabian Schütze damit ein Shutout, ein Spiel ohne Gegentreffer, verwehrt blieb. Die Sonthofer sind mit diesem Kantersieg erfolgreich in die Playoffs gestartet und haben nun bereits am Freitag in Bad Aibling die Chance, das Viertelfinal-Ticket zu lösen. Erstes Bully ist um 19.45h.

