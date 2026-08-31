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Home Deutschland DEL 2 Starbulls Rosenheim 1.937 verkaufte Dauerkarten: Starbulls freuen sich über starke Basis
Starbulls Rosenheim

1.937 verkaufte Dauerkarten: Starbulls freuen sich über starke Basis

31. August 20261 Mins read37
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Starbulls Fans - © Starbulls Media/PR (Schirmer/Lion)
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Rosenheim. (PM Starbulls) Mit dem heutigen 31. August endet der Dauerkartenverkauf der Starbulls Rosenheim für die Saison 2026/27.

Insgesamt konnten sich 1.937 Fans ihren Stammplatz in der SPIE Arena sichern und damit ihre Unterstützung für die kommende Spielzeit unterstreichen.

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei allen Dauerkarteninhaberinnen und Dauerkarteninhabern für das große Vertrauen und den starken Rückhalt. Mit 1.937 verkauften Dauerkarten geht Rosenheim mit einer starken Basis auf den Rängen in die neue DEL2-Saison.

Mit dem Ende des Dauerkartenverkaufs werden nun auch zwei bislang zurückgehaltene Heimspiele für den freien Verkauf freigeschaltet. Am morgigen Dienstag, den 1. September, um 10:00 Uhr startet der Ticketverkauf für das Derby gegen den EV Landshut sowie für das Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG.

Aufgrund des zu erwartenden großen Interesses empfehlen die Starbulls allen Fans, sich ihre Tickets frühzeitig zu sichern. Die Starbulls Rosenheim freuen sich auf eine volle SPIE Arena und eine stimmungsvolle Saison 2026/27.

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