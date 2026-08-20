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Home Deutschland DEL 2 Lausitzer Füchse 1.234 Dauerkarten – die Füchse bleiben auf Rekordniveau
Lausitzer Füchse

1.234 Dauerkarten – die Füchse bleiben auf Rekordniveau

20. August 20261 Mins read75
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© Lausitzer Füchse
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Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Dauerkartenphase für die Saison 2026/27 ist abgeschlossen.

1.234 Dauerkarten wurden für die kommende Spielzeit verkauft. Damit bestätigen die Lausitzer Füchse das hohe Niveau der vergangenen Jahre und bleiben bei einem ihrer beständigen Rekorde.

Schon in den vergangenen Spielzeiten war die Nachfrage nach den Jahrestickets groß. Dass sich auch für die neue Saison wieder mehr als 1.200 Fans für eine Dauerkarte entschieden haben, freut die Lausitzer Füchse besonders. Viele von ihnen begleiten das Team seit Jahren und nehmen dafür auch weitere Wege in Kauf. Die Dauerkarteninhaber kommen längst nicht nur aus Weißwasser, sondern aus der gesamten Region und darüber hinaus.

Auch das neue Angebot, die Dauerkarte direkt in der Geschäftsstelle oder im Fanshop zu buchen und die personalisierte Karte anschließend sofort mitzunehmen, wurde gut angenommen.
Mit den 1.234 verkauften Dauerkarten haben die Lausitzer Füchse nun eine gute Grundlage für die kommende Saison. Vor allem aber freuen wir uns, dass so viele Fans auch 2026/27 wieder beständig bei den Heimspielen dabei sein werden.

„Vielen Dank an unsere Fans für ihre Treue. Wir sehen uns in der Eisarena!“, so der Klub in einer Mitteilung.

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