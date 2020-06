1.000 absolvierte Spiele in der DEL: Yannic Seidenberg zieht an allen vorbei

Der Name Yannic Seidenberg ist wohl den meisten Menschen, die sich für Eishockey interessieren, ein Begriff. Mit mehr als 1.000 absolvierten Ligaspielen in der...

Der Name Yannic Seidenberg ist wohl den meisten Menschen, die sich für Eishockey interessieren, ein Begriff. Mit mehr als 1.000 absolvierten Ligaspielen in der DEL gehört der beim EHC Red Bull München unter Vertrag stehende Linksverteidiger zu einem elitären Kreis, zu dem sich außer ihm nur Mirko Lüdemann, Daniel Kreutzer, Nikolaus Mondt, Patrick Köppchen und Sebastian Furchner zählen können.

Der am 11. Januar 1984 geborene Seidenberg beginnt seine Eishockeykarriere beim Schwenninger ERC, bevor der Wechsel zu den Mannheimer Adlern erfolgte. Mit dieser Mannschaft erreicht er das Play-off-Finale, welches das Team allerdings gegen die Kölner Haie verliert. Zwischen 2003 und 2004 wechselt Seidenberg daraufhin in die kanadische Jugendliga Western Hockey League zu den Medicine Hat Tigers, bei denen er sich in den Kreis der besten Spieler hocharbeitet. Als Höhepunkt seines Auslandsaufenthalts gewinnt er den President’s Cup.

Darauf folgt ein Wechsel zu den Kölner Haien, wo er allerdings nie wirklich ankommt und eine Saison später zum ERC Ingolstadt wechselt. Nach einer erfolgreichen Saison wechselt er 2009/2010 zurück zu den Adlern Mannheim. Seit 2013 spielt Seidenberg beim EHC RB München und wird mit seinem Team mehrfach deutscher Meister. Seit dem 18. Februar 2019 durchbrach er die magische Grenze von 1.000 Ligaspielen im Eishockey-Sport. Ein seltenes Ereignis.

Internationale Erfolge

Seidenberg nahm bereits an zahlreichen Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teil. Seine internationale Karriere beginnt im Jahre 2001 bei der Junioren-WM. 2006 wurde er daraufhin für die A-Nationalmannschaft berufen und nahm an der WM der Division I in Amiens teil. Darauf folgt die WM in Moskau im Jahre 2007. Allerdings verletzte sich Seidenberg bei dieser und folgenden Weltmeisterschaften schwer, was für ein vorzeitiges Aus der Teilnahme sorgte. Von 2013 bis 2018 nahm Seidenberg daraufhin an jeder Weltmeisterschaft teil.

Zu den Olympischen Winterspielen wurde Seidenberg in den Jahren 2010 und 2018 berufen. 2010 führte er sein Team immerhin in die Vorrunde, 2018 gewann das Team um Seidenberg die Silbermedaille. Vom Bundespräsidenten wurde er daraufhin mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet.

Kein Gedanke ans Aufhören verschwenden

Yannic Seidenberg fühlt sich bei den Münchener Bullen allerdings zu wohl, um einen Wechsel anzustreben. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Er möchte noch weitere Jahre in der Liga spielen und damit den Rekord (1.199 Spiele von Mirko Lüdemann) der meisten Ligaspiele eines Eishockeyspielers brechen. Die Fans drücken ihm die Daumen!