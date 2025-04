0:7! Weltmeister Tschechien liefert dem deutschen Team viel Material zur Analyse fÃ¼r den 2. Test am Samstag

Bonn. (PM MagentaSport) Das war eine ordentliche Abreibung für Deutschland beim 1. WM-Test.

Gegen Weltmeister Tschechien verliert die DEB-Auswahl mit 0:7. In Regensburg ist das Team von Bundestrainer Harold Kreis, der noch auf eine ganze Reihe von Stars aus der DEL und NHL verzichten muss, chancenlos. „Es sind Fehler dabei, die dir im Juniorenalter mitgegeben werden, dass du die nicht machen darfst“, bilanziert MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner.

Bundestrainer Harold Kreis sieht es deutlich gelassener.: „Manchmal haben wir die kompliziertere Lösung mit der Scheibe gesucht. Jetzt haben wir Material, mit dem wir arbeiten können, auch fürs nächste Spiel. Dafür sind die Spiele da.“ Und wirklich viel Material für die Analyse – am Samstag bekommt die deutsche Mannschaft eine Chance auf Wiedergutmachung, wieder gegen Tschechien (ab 17.15 Uhr live und kostenlos).

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Testspiels Deutschland gegen Tschechienübersendet durch MagentaSport. Weiter geht’s mit den Halbfinals Spiel-5 der DEL-Playoffs am Freitag mit ERC Ingolstadt gegen Kölner Haie – ab 18.45 Uhr live.

Deutschland – Tschechien 0:7

Debakel ist ein hartes Wort, aber ein 0:7 ist zumindest eine Abreibung. Die DEB-Auswahl liefert handfeste Fakten für eine stattliche Analyse zum Spiel 2 am Samstag.

Harold Kreis, Bundestrainer: „Für uns war es wichtig wieder in den Spielbetrieb hineinzukommen auch in die Intensität. Der Gegner, den wir ausgesucht haben, ist sehr stark. Manchmal haben wir die kompliziertere Lösung mit der Scheibe gesucht. Jetzt haben wir Material, mit dem wir arbeiten können, auch fürs nächste Spiel. Dafür sind die Spiele da. Wir waren ein bisschen optimistisch ohne Scheibe, dass wir die Räume nicht eng genug gemacht haben. Nicht genug Respekt für die Schnelligkeit der Tschechen, die

schnell umgeschaltet haben. “

Alexander Ehl, Nationalspieler: „Es war ein guter Test für uns. Für einige war es das 1. Spiel seit einem Monat. Da ist es immer schwer reinzukommen. Wir konnten viel daraus lernen. Wir werden uns das Video anschauen und es am Samstag besser machen. Das Umschaltspiel von denen ist sehr gut, da können wir nur daraus lernen und es besser machen. Besser heute als später in der WM. Deswegen muss man positiv bleiben und es geht immer weiter.“

Spiel-Übersicht Deutschland – Tschechien

• Torschützen Team GER: –

• Schussverhältnis: Deutschland 29 – Tschechien 34

• Strafminuten: Deutschland 12 – Tschechien 10

• Starting Goalie: Florian Bugl

• Kapitän: Patrick Hager (C), Maximilian Kastner (A), Alexander Ehl (A)

• Bester Spieler des Spiels Team GER: Alexander Ehl

• Erstes A-Länderspiel: Elis Hede

• Zuschauerzahl: 3.503

Die WM-Wochen in vollem Gange: Frauen am Samstag gegen Norwegen unter Druck

Außerdem in dieser Woche: die erste WM in den nächsten 6 Wochen. In Tschechien sind Deutschlands Frauen nach der Auftaktniederlage gegen Schweden bei ihrem zweiten Auftritt gegen Norwegen gefordert. MagentaSport zeigt die Partie live und kostenlos am Samstag ab 14.45 Uhr. Expertin ist Ex-Nationalspielerin Anna Reich, Christoph Fetzer kommentiert, Reporterin Michelle Teucke sorgt für Hintergrund-Infos und News aus Tschechien.

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs – komplett live

Halbfinals – Runde 4

Freitag, 11.04.2025

Ab 18.45 Uhr: ERC Ingolstadt – Kölner Haie (Stand Serie: 1:3)

WM-Countdown Männer:

Samstag, 12.04. 2025

Ab 17.15 Uhr: Deutschland – Tschechien

Mittwoch, 16.04.2025

Ab 19.30 Uhr: Die Eishockey Show mit Gast Constantin Braun

Start der Final-Serie – 17. April: Berlin bereits qualifiziert

Frauen WM: 9. – 20. April 2025 (alle deutschen Spiele plus Finale)

Samstag, 12.04.2025

Ab 14.45 Uhr: Norwegen – Deutschland

Montag, 14.04.2025

Ab 10.45 Uhr: Deutschland – Ungarn

Dienstag, 15.04.2025

Ab 14.45 Uhr: Deutschland – Japan

Sonntag, 20.04.2025 Ab 18 Uhr: Finale

Länderspiele und Turniere

U18 WM: 24. April – 04. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

Männer WM: 09. – 25. Mai 2025 (deutsche Spiele + Top-Spiele + k.o.-Runde)

