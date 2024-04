0:6-Niederlage fÃ¼r Ã–sterreich zum Abschluss der zweiten WM-Vorbereitungswoche

Villach. (PM ÖEHV) Nach der 2:5-Niederlage vom Donnerstag, musste sich Österreichs Herreneishockey Nationalteam Slowenien in Villach vor rund 2.200 Fans erneut beugen. Unsere Nachbarn,...

Villach. (PM ÖEHV) Nach der 2:5-Niederlage vom Donnerstag, musste sich Österreichs Herreneishockey Nationalteam Slowenien in Villach vor rund 2.200 Fans erneut beugen.

Unsere Nachbarn, die sich in ihrer finalen Vorbereitung auf die WM Division IA befinden, trugen aus Villach ein 6:0 davon. Kommende Woche wird zweimal gegen Tschechien getestet, jeweils live zu sehen auf ORF SPORT +.

Im Gegensatz zum Vortag wollte man vor Heimpublikum eine Steigerung erzielen und an die Leistung vom zweiten Drittel aus dem ersten Test anknüpfen. Das gelang in den ersten 20 Minute auch richtig gut. In der 6. Minute hatte Niklas Bretschneider eine erste gute Möglichkeit sein Team in Führung zu bringen. Man setzte Slowenien von Beginn weg früh unter Druck, kontrollierte zumeist die Scheibe.

Immer wieder versuchte man diese vor das gegnerische Tor zu bringen und dort für Verkehr zu sorgen, leider ohne zählbares. Zum Ende des ersten Drittels erhielt dann Bretschneider eine 2-Minutenstrafe wegen hohen Stocks. Vier Sekunden vor Ende dieser Strafe nutzte Slowenien die Überzahl zum 1:0 – 21. Minute.

Österreich blieb seiner Linie mit dem frühen Forechecking treu, doch zu selten kam man in eine aussichtsreiche Schussposition. Umgekehrt nutzten unsere Nachbarn erneut eine Überzahl um in der 32. Minute auf 2:0 und kurz darauf, erneut in Überzahl, auf 3:0 zu erhöhen.

Slowenien hatte damit das Momentum endgültig auf seine Seite gezogen, war in der Folge dem nächsten Treffer näher dran, als Österreich dem Anschlusstreffer. In der 37. Minute spielten die Gäste Anze Kuralt ideal frei. Dieser setzte den Puck aus kurzer Distanz unter die Latte zum 4:0.

Österreich bemühte sich im Schlussdrittel nochmals das Spiel an sich zu reißen, wurde dann in der 44. Minute durch das 0:5 rasch zurückgeworfen. Ken Ograjensek sorgte in der 52. mit dem 6:0 für den Schlusspunkt dieser Partie.

Kommende Woche geht es in Linz weiter, testet man in Budweis und in Linz zweimal gegen Tschechien – live zu sehen auf ORF SPORT +.

Head Coach Roger Bader: „Das erste Drittel war gut, da war ich zufrieden. Einziger Mangel war, dass wir im Powerplay nicht in Führung gehen. Im Nachhinein gesehen war wohl unser Penaltykilling heute ausschlaggebend. Normalerweise ist das unsere Stärke. Wir haben zuvor in drei Spielen kein einziges Tor in Unterzahl kassiert und auch gut gespielt. Heute waren das drei Tore hintereinander. Das ist nicht typisch für uns. Ich habe das heute so nicht erwartet. Wir wussten, Slowenien ist mit einer starken Mannschaft hier. Bis auf ihre Legionäre aus der DEL sind sie für ihre WM komplett, bei uns fehlen doch 15 bis 18 Spieler. Wir sind heute vor allem körperlich unterlegen gewesen. Slowenien hat uns ganz klar in den Zweikämpfen dominiert.“

Kilian Zündel, Man of the Match: „Wir sind in das erste Drittel auf jeden Fall besser reingestartet als noch gestern, im zweiten haben wir leider nachgelassen und das dritte war dann ein Krampf. Das Penaltykilling hat heute einen Unterschied gemacht. Es war nicht genug heute, das müssen wir besser machen nächste Woche. Unterzahl ist das, was in einem Spiel auf Augenhöhe den Unterschied macht. Das hat heute definitiv auch dazu beigetragen, dass das Ergebnis so ist. Daran müssen wir arbeiten und die Lehren daraus ziehen.“