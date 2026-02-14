Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eisbären Regensburg 0:6! Eispiraten kassieren deutliche Niederlage in Regensburg
Eisbären RegensburgEispiraten Crimmitschau

0:6! Eispiraten kassieren deutliche Niederlage in Regensburg

14. Februar 20262 Mins read88
Share
Kevin Reich von den Eispiraten Crimmitschau - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau mussten im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze einen ordentlichen Dämpfer hinnehmen.

Ihr heutiges Gastspiel bei den Eisbären Regensburg ging mit 0:6 verloren. Den Schwung vom 2:1-Erfolg über Weiden am vergangenen Dienstag konnten die Schützlinge von Chefcoach Jussi Tuores nicht mitnehmen.

Dabei begann die Partie durchaus ordentlich aus Sicht der Westsachsen, die wieder auf Topscorer Corey Mackin, Justin Büsing und Robin Veber bauen konnten. Im ersten Drittel begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Regensburg hatte zwar leichte Vorteile bei den Abschlüssen, doch wirklich zwingende Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Torhüter Kevin Reich und sein Gegenüber Jonas Neffin hatten zunächst alles im Griff. Ein torloses Remis nach 20 Minuten ging somit absolut in Ordnung.

Mit Beginn des zweiten Abschnitts kippte die Partie jedoch. Regensburg erhöhte das Tempo und nutzte eine Unordnung im Crimmitschauer Defensivspiel eiskalt aus. Das 0:1 fiel nach einem schnellen Angriff, bei dem die Eispiraten einen Moment zu spät reagierten. Jeremy Bracco netzte nach 25 Minuten erstmals. In der Folge wirkten die Gäste gedanklich einen Schritt langsamer, verloren Zweikämpfe an der Bande und ließen mehrfach Rebounds zu. Zwei weitere Treffer der Hausherren durch Corey Trivino (30.) und Bryce Kindopp (33.) sorgten binnen weniger Minuten für einen 0:3-Rückstand.

Offensiv fehlte den Eispiraten in dieser Phase die Durchschlagskraft. Zwar erspielte sich das Team einzelne Möglichkeiten – unter anderem durch Mackin, Wruck oder Zikmund – doch entweder fehlte die Präzision im Abschluss oder Neffin im Regensburger Tor war zur Stelle. Auch im Powerplay gelang es nicht, entscheidenden Druck aufzubauen.

Im Schlussdrittel bot sich ein ähnliches Bild. Crimmitschau bemühte sich, doch vieles wirkte zu behäbig oder zu umständlich. Regensburg hingegen spielte die Partie routiniert zu Ende, nutzte weitere Fehler konsequent aus und schraubte das Ergebnis durch die Treffer von Alex Berardinelli (44.), Kevin Slezak (46.) und Jakob Weber (60.) auf 6:0 in die Höhe.
Unterm Strich steht eine deutliche Niederlage, die vor allem aufgrund der tabellarischen Situation schmerzt. Im Rennen um die Pre-Playoffs wären Zähler enorm wichtig gewesen. Die nächste Chance auf Punkte gibt es dann am Sonntag, wenn die Düsseldorfer EG ab 17 Uhr zu Gast im Sahnpark ist.

Torfolge (0:0, 3:0, 3:0):
1:0 Jeremy Bracco 24:49
2:0 Corey Trivino (Guillaume Naud, Pierre Preto) 29:30
3:0 Bryce Kindopp (Alex Berardinelli, Sean Giles) 32:50
4:0 Alex Berardinelli (Nick Mähler, Sean Giles) 43:24
5:0 Kevin Slezak 45:16
6:0 Jakob Weber (Alex Berardinelli, Bryce Kindopp) 59:21 – PP1
Zuschauer: 4.391

741
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Folgt uns

Share
Previous post ESVK: Niederlage in Oberschwaben

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Eisbären Regensburg

Regensburg zuhause gegen den ETC und auswärts bei den Steelers im Einsatz

Regensburg. (PM Eisbären) Mitten im Kampf um die Play-off-Qualifikation steht für den...

By12. Februar 2026
Eispiraten Crimmitschau

Eispiraten treffen auf Regensburg und Düsseldorf

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Für die Eispiraten Crimmitschau steht in der DEL2 ein...

By12. Februar 2026
Eisbären Regensburg

Ein Spiel Sperre für David Morley von den Eisbären Regensburg

Regensburg. (PM DEL2) Gem. § 1 (1) ff. Disziplinarordnung ist gegen den...

By12. Februar 2026
Eisbären Regensburg

70-Punkte-Marke geknackt! Start-Ziel-Sieg für Regensburg gegen den ECN

Regensburg. (PM Eisbären) Nächster souveräner Auftritt des Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg: Im Heimspiel...

By11. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten