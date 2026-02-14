0:6! Eispiraten kassieren deutliche Niederlage in Regensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau mussten im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze einen ordentlichen Dämpfer hinnehmen.

Ihr heutiges Gastspiel bei den Eisbären Regensburg ging mit 0:6 verloren. Den Schwung vom 2:1-Erfolg über Weiden am vergangenen Dienstag konnten die Schützlinge von Chefcoach Jussi Tuores nicht mitnehmen.

Dabei begann die Partie durchaus ordentlich aus Sicht der Westsachsen, die wieder auf Topscorer Corey Mackin, Justin Büsing und Robin Veber bauen konnten. Im ersten Drittel begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Regensburg hatte zwar leichte Vorteile bei den Abschlüssen, doch wirklich zwingende Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Torhüter Kevin Reich und sein Gegenüber Jonas Neffin hatten zunächst alles im Griff. Ein torloses Remis nach 20 Minuten ging somit absolut in Ordnung.

Mit Beginn des zweiten Abschnitts kippte die Partie jedoch. Regensburg erhöhte das Tempo und nutzte eine Unordnung im Crimmitschauer Defensivspiel eiskalt aus. Das 0:1 fiel nach einem schnellen Angriff, bei dem die Eispiraten einen Moment zu spät reagierten. Jeremy Bracco netzte nach 25 Minuten erstmals. In der Folge wirkten die Gäste gedanklich einen Schritt langsamer, verloren Zweikämpfe an der Bande und ließen mehrfach Rebounds zu. Zwei weitere Treffer der Hausherren durch Corey Trivino (30.) und Bryce Kindopp (33.) sorgten binnen weniger Minuten für einen 0:3-Rückstand.

Offensiv fehlte den Eispiraten in dieser Phase die Durchschlagskraft. Zwar erspielte sich das Team einzelne Möglichkeiten – unter anderem durch Mackin, Wruck oder Zikmund – doch entweder fehlte die Präzision im Abschluss oder Neffin im Regensburger Tor war zur Stelle. Auch im Powerplay gelang es nicht, entscheidenden Druck aufzubauen.

Im Schlussdrittel bot sich ein ähnliches Bild. Crimmitschau bemühte sich, doch vieles wirkte zu behäbig oder zu umständlich. Regensburg hingegen spielte die Partie routiniert zu Ende, nutzte weitere Fehler konsequent aus und schraubte das Ergebnis durch die Treffer von Alex Berardinelli (44.), Kevin Slezak (46.) und Jakob Weber (60.) auf 6:0 in die Höhe.

Unterm Strich steht eine deutliche Niederlage, die vor allem aufgrund der tabellarischen Situation schmerzt. Im Rennen um die Pre-Playoffs wären Zähler enorm wichtig gewesen. Die nächste Chance auf Punkte gibt es dann am Sonntag, wenn die Düsseldorfer EG ab 17 Uhr zu Gast im Sahnpark ist.

Torfolge (0:0, 3:0, 3:0):

1:0 Jeremy Bracco 24:49

2:0 Corey Trivino (Guillaume Naud, Pierre Preto) 29:30

3:0 Bryce Kindopp (Alex Berardinelli, Sean Giles) 32:50

4:0 Alex Berardinelli (Nick Mähler, Sean Giles) 43:24

5:0 Kevin Slezak 45:16

6:0 Jakob Weber (Alex Berardinelli, Bryce Kindopp) 59:21 – PP1

Zuschauer: 4.391