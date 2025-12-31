0:4 gegen die Schweiz! Deutsche U20 muss nach WM-Gruppenphase wieder in die Relegation – Bundestrainer-Appell: „Leistungsträger müssen Mannschaft an die Hand nehmen!“

Bonn. (PM MagentaSport) Bei der U20-Weltmeisterschaft bleibt die deutsche Nationalmannschaft auch im abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz sieglos.

Nach der derben 1:8-Pleite gegen Schweden kann die DEB-Auswahl gegen den bis dahin ebenfalls punktlosen Nachbarn aus der Schweiz keine Reaktion zeigen und verliert mit 0:4. „Der erhoffte Gamechanger bleibt aus“, resümiert der aufgrund der individuellen Fehler in der Defensive sowie der fehlenden offensiven Durchschlagskraft im deutschen Team „leicht sprachlose“ MagentaSport Experte Patrick Ehelechner.

Nach 4 Pleiten in 4 Spielen erkennt Bundestrainer Tobias Abstreiter ein Muster: „Der Start war in Ordnung, allerdings haben wir uns dann wieder selber vom Weg abgebracht und die Dinge konstant nicht in unser Spiel gebracht, die man braucht, um nach vorne zu kommen. Man hat gesehen, dass die Schweizer läuferisch, spielerisch und körperlich überlegen waren.“ Jetzt kommt wie in den vergangenen beiden Jahren die Abstiegs-Relegation (Freitag, ab 18.30 Uhr live und kostenlos) auf das DEB-Team zu – der Gegner wird noch zwischen Lettland und Dänemark ermittelt. Abstreiter weiß um das Verbesserungspotenzial: „Es geht nur um die einfachen Dinge und um die Disziplin. Jeder muss sein Ego dem mannschaftlichen Erfolg unterordnen. Wir müssen an den Sieg glauben. Jeder muss alles geben!“ Besonders im Fokus: „Die Leistungsträger müssen vorneweg marschieren und die Mannschaft an die Hand nehmen“, appelliert der Bundestrainer.

DEB-Stürmer Tobias Schwarz betont, bei der Niederlage habe es „nicht an der Einstellung gelegen“, und fordert für den abschließenden Kampf um den Klassenerhalt: „Wichtig ist, dass die Jungs positiv und wir als Mannschaft eng zusammen bleiben. Wir müssen fest hinter uns stehen und dran glauben. Dann schaffen wir das!“

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum letzten deutschen Gruppenspiel bei der U20-WM gegen die Schweiz präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht es mit der U20-WM am Freitag: Ab 18.30 Uhr spielt die deutsche Mannschaft in der Abstiegs-Relegation gegen Lettland oder Dänemark, ab 20.00 Uhr starten die Viertelfinals. MagentaSport zeigt die K.o.-Runde und die Abstiegs-Relegation live und kostenlos. Zudem steht am Freitagabend bei MagentaSport der 35. DEL-Spieltag auf dem Programm – ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr mit den Einzelspielen. Insgesamt können sich die Fans zum Start ins neue Jahr am „Super-Eishockey-Freitag“ mit der U20-WM und der DEL auf über zehn Stunden Live-Eishockey am Stück freuen!

U20-WM, 4. Spieltag: Schweiz – Deutschland 4:0





Die Schweiz dominiert die Partie von Beginn an und schockt die deutsche Nationalmannschaft mit einem Doppelschlag in der 12. und 14. Minute. In der Folge fehlen der DEB-Auswahl die Ideen, um eine Aufholjagd zu starten. Während sich die bis dahin ebenfalls punktlose Schweiz in Gruppe A auf Platz 4 einreiht und ins Viertelfinale einzieht, bleibt Deutschland als Letzter sieglos und muss in der Abstiegs-Relegation gegen Lettland oder Dänemark den Klassenerhalt sichern.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter über die Leistung trotz der erwarteten Reaktion: „Der Start war in Ordnung, allerdings haben wir uns dann wieder selber vom Weg abgebracht und die Dinge konstant nicht in unser Spiel gebracht, die man braucht, um nach vorne zu kommen. Das war der Unterschied. Man hat gesehen, dass die Schweizer läuferisch, spielerisch und körperlich überlegen waren.“

… wie er die Mannschaft bis zum Relegationsspiel wieder aufbauen will: „Es geht darum, dass man den Jungs klarmacht, welche Elemente wir brauchen, damit wir in so einem Spiel gewinnen. Es geht nur um die einfachen Dinge und um die Disziplin. Das müssen wir aufs Eis bringen. Jeder muss sein Ego dem mannschaftlichen Erfolg unterordnen. Das wird entscheidend sein. Wir müssen an den Sieg glauben. Jeder muss alles geben. Die Leistungsträger müssen vorneweg marschieren und die Mannschaft an die Hand nehmen.“

DEB-Stürmer Tobias Schwarz über die Gründe der 4. Turnierniederlage: „Es hat nicht an der Einstellung gelegen. Wir haben nach dem Spiel gegen die Schweden einige Sachen optimiert. Die Jungs waren ready. Das Spiel davor ist in den Knochen, das darf aber keine Ausrede sein. Wir stehen auf dem Eis und müssen dafür sorgen, dass wir das Spiel gewinnen.“

… wie er für den Klassenerhalt mit seinen Teamkollegen alle Kräfte mobilisieren will: „Wichtig ist, dass die Jungs positiv und wir als Mannschaft eng zusammen bleiben. Wir müssen fest hinter uns stehen und dran glauben. Dann schaffen wir das!“

Die K.o.-Phase und die Abstiegs-Relegation der U20-WM in den USA live & kostenlos

MagentaSport und MagentaTV bescheren den Eishockeyfans noch mehr Festtage: Die U20-Weltmeisterschaft findet bis zum 6. Januar in den „Twin Cities“ Minneapolis und St. Paul im Eishockey-verrückten US-Bundesstaat Minnesota statt. MagentaSport und MagentaTV übertragen die gesamte K.o.-Phase und die Abstiegs-Relegation live und kostenlos für alle. Christoph Fetzer und Christoph Stadtler kommentieren die Partien, Patrick Ehelechner ist als Experte dabei.

Eishockey live bei MagentaSport

U20-WM | K.o.-Phase und Abstiegs-Relegation

Abstiegs-Relegation

Freitag, 02.01.26

ab 18.30 Uhr: Abstiegs-Relegation Deutschland – Lettland/Dänemark

ab 20.00 Uhr: Viertelfinale 1

ab 22.30 Uhr: Viertelfinale 2

Samstag, 03.01.26

ab 00.00 Uhr: Viertelfinale 3 (Nacht von 02. auf 03.01.)

ab 02.30 Uhr: Viertelfinale 4

Sonntag, 04.01.26

ab 22.30 Uhr: Halbfinale 1

Montag, 05.01.26

ab 02.30 Uhr: Halbfinale 2 (Nacht von 04. auf 05.01.)

ab 22.30 Uhr: Spiel um Platz 3

Dienstag, 06.01.26

ab 02.30 Uhr: Finale (Nacht von 05. auf 06.01.)

PENNY DEL | 35. Spieltag

Freitag, 02.01.26

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr live im Einzelspiel: Adler Mannheim – Dresdner Eislöwen, Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings, Eisbären Berlin – Löwen Frankfurt, ERC Ingolstadt – Pinguins Bremerhaven, Grizzlys Wolfsburg – EHC Red Bull München, Iserlohn Roosters – Nürnberg Ice Tigers, Kölner Haie – Straubing Tigers

PENNY DEL | 36. Spieltag

Sonntag, 04.01.26

ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – Augsburger Panther, Löwen Frankfurt – Schwenninger Wild Wings, Pinguins Bremerhaven – Iserlohn Roosters

ab 16.15 Uhr: Dresdner Eislöwen – Kölner Haie, EHC Red Bull München – Adler Mannheim, Straubing Tigers – ERC Ingolstadt

ab 18.45 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Grizzlys Wolfsburg

Überall erstklassigen Sport sehen können

Fußball, Eishockey, Basketball und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der EuroLeague und des BKT EuroCups. Außerdem die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3×3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3×3 Top-Events. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Außerdem die Hockey Welt- und Europameisterschaften sowie die FIH Pro League. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball und weiterer hochkarätiger Live-Sport bei Sportdigital FUSSBALL & Sportdigital1+. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!