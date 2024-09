0:3! Eispiraten unterliegen Plzen auch im Rückspiel

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben auch den zweiten Vergleich gegen den HC Skoda Plzen verloren. Mit 0:3 mussten sich die Westsachsen, die...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben auch den zweiten Vergleich gegen den HC Skoda Plzen verloren.

Mit 0:3 mussten sich die Westsachsen, die den Hausherren erneut einen guten Fight lieferten, geschlagen geben.

Cheftrainer Jussi Tuores musste weiterhin auf Dominic Walsh (Augenprobleme) verzichten. Ins „Lazarett“ hinzu gesellten sich derweil auch Thomas Reichel (Oberkörperverletzung) sowie Rihards Marenis, der erkältet ausfiel. Ebenso nicht mit dabei war Alex Vladelchtchikov, der in Bremerhaven spielte. Dafür mit an Bord waren Justin Büsing und Marat Khaidarov sowie Mario Scalzo, der nach seinem Aufbautraining nach einer Schulter-OP endlich wieder mitmischen konnte.

Die Eispiraten erwischten in der Logspeed CZ Aréna auch einen guten Start, spielten mutig und konnten immer mehr Spielanteile verbuchen. Plzen hingegen beschränkte sich zunächst auf brandgefährliche Konter, die durch die Verteidiger und Oleg Shilin immer wieder vereitelt werden konnten. Gut fünf Minuten vor dem Ende musste Denis Shevyrin das Eis verlassen. Aufgrund eines Checks gegen Kopf und Nacken bekam der Neuzugang aus Rosenheim eine Spieldauerstrafe und die Gastgeber eine fünfminütige Überzahl zugesprochen. In den folgenden Augenblicken klingelte es zunächst zwei Mal am Gestänge – Jakub Lev sorgte in der 19. Minute mit seinem Tor schließlich für die Führung der Gastgeber – 0:1.

Auch im zweiten Durchgang verkauften sich die Eispiraten richtig gut. Zwar konnte der HC Skoda Plzen durch David Krasnicka nach 28 Minuten weiter erhöhen und mit einem satten Schuss ins lange Eck auf 0:2 stellen, doch auch die Schützlinge von Jussi Tuores hatten immer wieder gute Chancen auf dem Schläger. Zunächst verpasste Roman Zap nach einem Puckgewinn den Abschluss, Vinny Saponari traf nur das Außennetz und Tobias Lindbergs Schussversuch wurde kurz vor knapp vom hinterhereilenden Verteidiger unterbunden.

Der HC Skoda Plzen zog im Schlussabschnitt aber noch einmal an und konnte gerade in ihren Druckphasen für viel Gefahr vor dem Tor von Oleg Shilin sorgen. Der Deutsch-Russe war aber einmal mehr richtig gut aufgelegt und parierte immer wieder bärenstark. Erneut chancenlos war der Schlussmann schließlich nach gut 51 Minuten. Ondrej Matys sorgte mit einem weiteren Powerplay-Treffer für den 0:3-Endstand aus Sicht der Eispiraten.

Torfolge (1:0, 1:0, 1:0):

1:0 Jakub Lev (Christophe Lalancette) 18:29 – PP1

2:0 David Kvasnicka (Ondrej Matys) 27:28 3:0 Ondrej Matys (Jakub Klepis, Kristians Rubins) 50:56 – PP1

Zuschauer: k.A.