0:2! Eispiraten unterliegen Landshut

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel gegen den EV Landshut vor 2.337 Zuschauern im Sahnpark mit 0:2 verloren.

Die Westsachsen, welche einmal mehr viel Aufwand betrieben, konnten sich für diesen nicht belohnen und haderten gleichzeitig mit strittigen Szenen im zweiten Drittel. Währenddessen befindet sich Topscorer und Kapitän Tobias Lindberg nach einem Bandencheck auf dem Weg ins Krankenhaus.

Cheftrainer Jussi Tuores konnte vor dem Heimspiel gegen Landshut wieder auf Oleg Shilin und Justin Büsing bauen, die zuletzt beide erkältet ausfielen. Außerdem wieder im Kader standen Thomas Reichel, der nach langer Verletzungspause sein Comeback gab, sowie Rayan Bettahar, der nach Rücksprache mit den Fischtown Pinguins weiter in Crimmitschau blieb. Nicht mit im Kader standen dafür Scott Feser, Mario Scalzo (beide angeschlagen), Rihards Marenis (Operation), Ole Olleff (Fußverletzung) sowie Felix Thomas, Alexander Schmidt und Roman Zap, die keine Nominierung für das Aufgebot erhielten. Alex Vladelchtchikov war zudem bei den Saale Bulls in Halle aktiv.

Die Eispiraten wollten direkt an den 5:2-Auswärtserfolg in Ravensburg unter der Woche anknüpfen und konnten sich, nachdem die Landshuter etwas besser in die Begegnung starteten, mit Verlauf der Zeit in das Spiel hineinarbeiten, durch teils sehenswerte Spielzüge in das gegnerische Drittel eindringen und auch vor dem Gehäuse von EVL-Goalie Philipp Dietl immer wieder für Gefahr sorgen. Dabei strahlten die Mannen von Chefcoach Jussi Tuores deutlich mehr Selbstbewusstsein aus, als noch in den Vorwochen, konnten sich im ersten Durchgang dafür aber nicht belohnen. Auf der Gegenseite war es Oleg Shilin, der eine hochkarätige Chance der Gäste vereitelte und sich somit nach seinem grippalen Infekt in den Vortagen eindrucksvoll zurückmeldete.

Die Eispiraten starteten auch recht ordentlich in den zweiten Durchgang, mussten nach 27 Minuten dann aber das Gegentor zum 0:1 hinnehmen. Dabei erzielte Linus Brandl das erste Tor des Abends mit dem Schlittschuh. Dieses hätte seine Wertigkeit eigentlich verlieren müssen. Doch die Schiedsrichter blieben trotz der aktiven Kickbewegung Brandls bei ihrer On-Ice-Entscheidung – unglaublich bitter für die Hausherren, die sich in der Folge aber wehrten: Jerkko Rämö, Thomas Reichel und auch Vinny Saponari ließen ihre Großchancen aber ungenutzt.

Und es kam noch dicker: Nach gut 33 Minuten blieb Kapitän und Topscorer Tobias Lindberg in Folge eines Checks an der Bande mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Eis liegen und wurde anschließend zu weiteren Untersuchungen in das Krankenhaus gefahren. Der Schwede bekam so nicht mit, wie die Landshuter in einer jetzt hitzigen Partie weiter erhöhten. David Stielers Schuss fand den Weg durch Freund und Feind in das Tor von Oleg Shilin 0:2 (35.).

Die Crimmitschauer gaben sich nicht auf und warfen im Schlussabschnitt noch einmal alles in die Waagschale. Philipp Dietl im Tor der Bayern spielte jedoch den Spielverderber für die Eispiraten. Der Schlussmann parierte ein ums andere Mal bärenstark und ließ die Pleißestädter, die nun wahnsinnig viel in die Offensive investieren, verzweifeln. Auch nach der Herausnahme von Oleg Shilin für einen zusätzlichen Feldspieler konnten die Westsachsen nicht treffen. Letztlich blieb es, trotz eines couragierten Auftritts, beim 0:2 aus Sicht der Gastgeber.

Torfolge (0:0, 0:2, 0:0):

0:1 Linus Brandl (Jesse Koskenkorva, David Zucker) 26:38 0:2 David Stieler (Nick Pageau) 34:22

Zuschauer: 2.337

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV