0:2! Eispiraten punkt- und torlos in Regensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Dienstagabend die erste richtige Saisonniederlage einstecken müssen.

Bei den Eisbären Regensburg unterlagen die Schützlinge von Cheftrainer Jussi Tuores mit 0:2 und blieben somit erstmals in dieser Spielzeit punkt- und torlos. Am Freitag steht das nächste Gastspiel für die Crimmitschauer an. Dann gastieren die Eispiraten bei den Starbulls Rosenheim.

Jussi Tuores, der weiter auf die verletzten Scott Feser und Oleg Shilin sowie auf den erkälteten Jannis Kälble verzichten musste, sah einen schwierigen Start seines Teams. Die Eispiraten taten sich von Beginn an unglaublich schwer in das gegnerische Drittel einzudringen und hatten defensiv ordentlich Probleme. Immer wieder liefen die Regensburger an, fanden aber zumeist ihren Meister in Christian Schneider, der ein ums andere Mal stark parierte und sein Team vor einem nicht unverdienten Rückstand bewahrte. Erst nach dem Powerbreak wurden die Westsachsen aktiver, schafften es aber nur selten, Gefahr vor dem Eisbären-Gehäuse zu erzeugen.

Kurz nach dem Wiederbeginn wurden die Eispiraten dann bestraft. Nikola Gajovskis Pass durch die Beine fand nach 21 Minuten den mitgelaufenen Richard Divis, der frei vor Christian Schneider eiskalt blieb und zum 0:1 einschoss. Das frühe Gegentor im Mitteldrittel sollte allerdings eine Art „Hallo-Wach-Effekt“ sein. Die Crimmitschauer, angetrieben von zahlreichen Auswärtsfans im Gästeblock, gestalteten das Spiel nun offener und kamen selbst zu guten Gelegenheiten. Die beste verwertete tatsächlich Goldhelm Henri Kanninen in numerischer Überzahl – sein Treffer wurde allerdings mit dem Schlittschuh erzielt und fand nach dem Videobeweis keine Anerkennung.

Es ging also mit einem knappen 0:1-Rückstand in den dritten Durchgang. Die Eispiraten versuchten nun mehr und mehr Kontrolle über das Spielgeschehen zu bekommen, während die Eisbären defensiv stark standen und alles daran setzten, kaum Gegnerdruck zuzulassen – auch wenn der Regensburger Goalie Thomas McCollum kurzzeitig eine Einladung verschickte, die Kanninen jedoch nicht in ein Eispiraten-Tor ummünzen konnte. Einer von lediglich vier bayrischen Schüssen im Schlussabschnitt fand nach 52 Minuten schließlich den Weg ins Tor. Ein Schlenzer von Jakob Weber wurde vor dem Tor noch abgefälscht und flog schließlich an Schneider vorbei zum 2:0 ins Tor.

Die Eispiraten rannten in der Folge noch einmal an, zogen den Torhüter für einen sechsten Feldspieler, fanden aber einfach kein Durchkommen. Es sollte letztlich beim 0:2 aus Sicht der Eispiraten bleiben. Die Westsachsen konnten in der DEL2-Spielzeit 2023/24 somit erstmals keinen eigenen Treffer erzielen und blieben ebenso erstmals ohne Punkte.

Torfolge (0:0, 1:0, 1:0):

1:0 Richard Divis (Nikola Gajovsky, Tomas Schwamberger) 20:49

2:0 Jakob Weber (Abbott Girduckis, Andrew Yogan) 51:10

Zuschauer: 3.176

