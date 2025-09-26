0:1! Eispiraten unterliegen Kassel knapp

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies knapp mit 0:1 verloren.

Trotz einer ansprechenden Leistung gelang es den Schützlingen von Cheftrainer Jussi Tuores nicht, Ex-Eispirat Oleg Shilin im Kasten der Schlittenhunde zu überwinden. Bereits am Sonntag steht für die Crimmitschauer das nächste Pflichtspiel an: Im Sahnpark kommt es zum Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse (28.09.2025, 17.00 Uhr).

Cheftrainer Jussi Tuores konnte nach einer schmalen Personaldecke in der vergangenen Woche wieder auf die Dienste von Verteidiger Adam McCormick bauen. Zudem verstärkten die Förderlizenzspieler Robin Veber und Justin Büsing das Team. Nicht mit im Kader standen dagegen der angeschlagene Kevin Reich sowie Dylan Wruck. Beide sollen am Sonntag wieder in das Aufgebot der Westsachsen zurückkehren.

Die Gäste aus der Pleißestadt fanden richtig gut in die Partie und forderten die Gastgeber bereits früh. Immer wieder erarbeiteten sich die Eispiraten durch frühes Pressing gute Möglichkeiten und dominierten die Anfangsminuten dieses Auswärtsspiels sogar. Mit der Zeit entwickelte sich schließlich ein ausgeglicheneres Spiel, in dem nun auch die Huskies vermehrt zu Chancen kamen.

Christian Schneider, der sein erstes Pflichtspiel in dieser DEL2-Saison absolvierte, präsentierte sich dabei in starker Verfassung und konnte insgesamt 16 Abschlüsse der Nordhessen entschärfen.

Auch im zweiten Durchgang bot sich den knapp 4.000 Zuschauern in der Kasseler Probonia Arena ein offenes Spiel, in dem die Eispiraten gut und gerne hätten auf die Anzeigetafel kommen können. Corey Mackin, Louis Brune und Johannes Schmid verbuchten dabei die besten Möglichkeiten, scheiterten jedoch allesamt an Ex-Eispirat Oleg Shilin, der sein erstes Spiel für Kassel bestritt. Auf der Gegenseite war es schließlich ein Blueliner von Bode Wilde, der im Winkel des Eispiraten-Gehäuses einschlug – 0:1 (29.). Kurz darauf hatten die Gäste Glück: Nachdem bereits zu Beginn des Drittels die Latte rettete, verhinderte Schneider mit Hilfe des Pfostens einen weiteren Gegentreffer.

Im Schlussabschnitt ließen die Crimmitschauer zunächst lange gefährliche Offensivaktionen vermissen. Erst nach rund 50 Minuten kamen die Eispiraten im Drittel der Gastgeber besser zur Entfaltung – allerdings ohne Fortune. Selbst ein Powerplay konnten die Schlittenhunde diszipliniert verteidigen. In den letzten Augenblicken der Partie scheiterten auch Ladislav Zikmund, Corey Mackin und Mirko Sacher am möglichen Lucky Punch.

Letztlich blieb es bei der knappen 0:1-Niederlage gegen den Tabellenführer, der bislang alle drei Spiele mit voller Punktzahl für sich entscheiden konnte. Für die Mannschaft von Jussi Tuores geht es am Sonntagnachmittag weiter: Im heimischen Sahnpark steht das Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse auf dem Programm.

Torfolge (0:0, 1:0, 0:0):

1:0 Bode Wilde (Tyler Benson, Laurin Braun) 28:42

Zuschauer: 3.938

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!