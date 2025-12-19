0:1! Dezimierte Eispiraten unterliegen Freiburg knapp

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Mit einer stark dezimierten Mannschaft mussten sich die Eispiraten Crimmitschau am Freitagabend bei den Wölfen Freiburg vor 2.509 Zuschauern knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Trotz eines engagierten und über weite Strecken überzeugenden Auftritts blieb das Ergebnis den Westsachsen nur bedingt gerecht, da die Eispiraten über weite Strecken die aktivere Mannschaft stellten, sich für ihren Aufwand jedoch nicht belohnen konnten.

Grippewelle reißt nicht ab – Erneut nur 13 Feldspieler im Kader

Die Eispiraten Crimmitschau mussten auch beim Gastspiel in Freiburg erneut mit einem stark dezimierten Kader antreten. Infolge der anhaltenden Grippewelle standen dem Trainerteam abermals nur 13 Feldspieler zur Verfügung. Bereits in den Partien gegen Weiden und Ravensburg hatte Crimmitschau mit lediglich 15 beziehungsweise 13 Feldspielern agieren müssen. Neu im Line-up waren Mario Scalzo, Johannes Schmid, Tim McGauley und Justin Büsing, während Robin Veber, Alexander Schmidt, Denis Shevyrin und Felix Thomas im Vergleich zur Vorwoche fehlten.

Clevere Eispiraten in intensiver Begegnung

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive und temporeiche Begegnung, in der beide Mannschaften zu guten Möglichkeiten kamen. Die Eispiraten zeigten sich trotz des kleinen Kaders gut organisiert und waren phasenweise um mehr Spielkontrolle bemüht. Besonders das kluge Konditionsmanagement machte sich bemerkbar. Corey Mackin und Dylan Wruck scheiterten früh am ehemaligen Eispiraten Fabian Hegmann im Freiburger Tor, während auf der Gegenseite Christian Schneider – pünktlich nach überstandener Erkältung wieder fit – mehrfach stark parierte und sein großes Potenzial unter Beweis stellte.

Auch im zweiten Drittel blieb die Partie körperbetont, aber stets fair. Schneider rückte nun noch stärker in den Fokus und entschärfte mehrere hochkarätige Chancen der Breisgauer – und das, obwohl er seit Sonntag kein Eistraining absolvieren konnte. Mit zunehmender Spieldauer fanden die Eispiraten besser in die Partie, erspielten sich zeitweise ein Übergewicht und kamen zu guten Gelegenheiten. Die beste davon ließ Mirko Sacher liegen, dessen Schlagschuss jedoch zu ungenau angesetzt war.

Unglücklicher Gegentreffer kurz vor Schluss

Mit viel Energie kamen die Eispiraten ins Schlussdrittel und übernahmen sofort die Initiative. Früh setzten McCormick, Walsh und McGauley Akzente, doch Hegmann zeigte sich weiterhin in Bestform. Freiburg agierte in dieser Phase überraschend passiv und lauerte vor allem auf Konter, während Crimmitschau konsequent auf die Führung drängte. Wruck, erneut Sacher sowie McGauley fanden jedoch erneut ihren Meister im Freiburger Schlussmann, der seinem Gegenüber Schneider in nichts nachstand.

Als vieles bereits auf ein torloses Remis nach 60 Minuten hindeutete, fiel kurz vor Spielende der entscheidende Treffer für Freiburg: Eero Elo stocherte die Scheibe im Gewühl vor dem Tor an Schneiders Fanghand vorbei. Vom Schlittschuh von McCormick prallte der Puck unglücklich ins eigene Tor – 0:1 (56.).

In der Schlussphase warfen die Eispiraten noch einmal alles nach vorne, doch trotz weiterer guter Chancen und eines insgesamt überlegenen Auftritts im letzten Drittel blieb Crimmitschau ohne Torerfolg. Am Ende stand eine bittere und unglückliche 0:1-Niederlage, die dem engagierten Auftritt der dezimierten Eispiraten nur bedingt gerecht wurde.

Torfolge (0:0, 0:0, 1:0):

1:0 Ero Eelo (Samuel Schindler, Nikolas Linsenmaier) 55:44

Zuschauer: 2.509

